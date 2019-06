Appello Enpa: "Non toccate i piccoli di capriolo, daino e lepre"

In questa stagione mamma capriolo (ma anche mamma daino e lepre) comincia a “parcheggiare” il suo piccolo, nato da poco, nei prati dell’entroterra in mezzo all’erba ed agli arbusti; mentre lei si allontanerà per mangiare lui, favorito dal mantello mimetico e senza alcun odore, starà immobile in attesa del suo ritorno.

L’appello della Protezione Animali savonese è quindi pressante: “Se nelle vostre passeggiate primaverili intravvedete un cucciolo di capriolo, daino o lepre nell’erba, non avvicinatevi, non toccatelo e, soprattutto, non portatelo via nell’errata convinzione che sia abbandonato, perché non è vero; se proprio avete qualche dubbio telefonateci e vi daremo tutte le informazioni ed istruzioni su come comportarvi.”