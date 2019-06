Anpas Liguria, presentato e approvato il bilancio sociale 2018

L’ottava edizione del bilancio sociale Anpas Liguria è stata presentata e approvata dall'assemblea dei soci che si è svolta domenica 9 giugno a Genova. Il bilancio sociale è uno dei principali strumenti di comunicazione di cui Anpas Liguria dispone oltre che elemento di trasparenza e rendicontazione: ha come obiettivo quello di far conoscere e comprendere ai molteplici portatori di interesse l’ampiezza delle attività svolte, correlate al dispiegamento dei mezzi tecnici ma, soprattutto, del formidabile capitale umano rappresentato dai nostri volontari a cui tutte queste attività fanno capo.

Il principale ambito di intervento delle nostre associazioni è quello legato al trasporto e al soccorso sanitario: oltre 320 mila trasporti tra ordinari e di emergenza svolti in convenzione con la Regione Liguria nelle quattro province del nostro territorio. Più di 49 mila invece quelli svolti al di fuori del rapporto convenzionale, stimabili in circa 2 milioni di Euro. In questo ambito però è giusto citare il contenzioso sull’affidamento dei servizi sanitari, per il quale ci stiamo confrontando duramente ancora adesso con la Regione Liguria e che ci ha visto nuovamente costituiti innanzi alla Corte di Giustizia Europea per difendere il nostro patrimonio di volontariato a tutela dei cittadini.