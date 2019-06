In arrivo la prima del film sulla vita della Madonna che ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco, uno degli attori è di Stellanello (Foto e Video)

Ancora qualche giorno e sarà svelata al grande pubblico, l’attesa pellicola ‘Maryam of Tsyon - Cap 1 Escape to Ephesus’. Due settimane fa la società di produzione ‘Fiori di Sambuco’ di Sanremo ha inviato due plichi di cortesia in Vaticano, a Papa Francesco ed al Papa emerito Benedetto XVI, contenenti in anteprima il Dvd e la locandina del film, per consentire alle autorità religiose di valutare la pellicola, che uscirà nei cinema giovedì prossimo.