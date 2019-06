Cileto (capogruppo "Per Finale"): "La minoranza è simbolo di democrazia e sono lieta di farne parte"

Tiziana Cileto (capogruppo Per Finale) entra nel merito del programma quinquennale del sindaco: "Felice di constatare che anche l'amministrazione, come era nel nostro programma, ha preso in esame il discorso legato al dialogo e all'attenzione verso le frazioni. Non ho ben chiaro invece il progetto di Consulta delle frazioni, di coinvolgimento delle associazioni e di nomina di un consigliere con delega alle frazioni. Vorrei che il tutto fosse sviluppato in modo più democratico e partecipativo, coinvolgendo direttamente tutti i cittadini come proponevamo noi".