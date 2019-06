Filiera rinfuse di Savona, Benveduti al Pd: "Rispondiamo con i fatti a chi in passato ha moltiplicato i problemi"

"La Giunta Regionale e in particolare l’assessorato allo Sviluppo economico, come per tutti gli altri tavoli di crisi che purtroppo gravano sulla nostra Regione, non solo è vicino ai lavoratori di Funivie Spa, ma segue con cognizione di causa anche questa realtà, in difficoltà finanziarie e gestionali da molti anni. Una volta ben definiti i contorni operativi della situazione (istituti di credito e Mise/Mit in primis), come sempre ci attiveremo senza indugio per ricercare la migliore soluzione possibile, tenendo ovviamente conto della natura legale ed economica della situazione, così come delle rispettive attribuzioni e poteri. Sul territorio in questione, dopo aver messo a disposizione 3,5 milioni di euro per ricerca e sviluppo, stiamo predisponendo un nuovo bando da 12,5 milioni di euro per il sostegno produttivo dell’area". È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti in risposta al comunicato del Partito Democratico, a firma dei consiglieri regionali Lunardon e Righello.

"Misure – continua l’assessore - che integrano significativamente il bando nazionale di Invitalia, andando incontro alle esigenze di un territorio falcidiato dalle oramai note crisi industriali, che affondano le proprie radici in tempi lontani. Questo è l’esempio lampante di una buona gestione, che certifica come Regione stia concretamente e compiutamente intervenendo su di un delicato scenario, sia come player diretto che come facilitatore, coordinatore e attore di 'moral suasion' ".

"Lo stesso impegno porteremo nuovamente a Roma, non appena Mise e Mit riterranno opportuno convocarci. In generale, non siamo interessati alle solite vuote e inutili polemiche di chi in passato più che soluzioni ha moltiplicato le problematiche, rispondiamo come sempre con i fatti", conclude Benveduti.