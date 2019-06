Quiliano, Mara Giusto rinuncia alla carica di consigliere comunale

"Ritengo doveroso fare chiarezza in merito alle motivazioni che mi hanno spinto a rinunciare alla carica di consigliere del Comune di Quiliano assegnatami a seguito dei risultati delle elezioni del 26 maggio - commenta in una nota Mara Giusto -

Per meglio spiegare è necessario ricostruire la successione degli eventi. Alcuni mesi or sono il candidato sindaco Rodolfo Fersini mi propose di far parte della sua lista. Inizialmente rifiutai la proposta in quanto ritenevo di aver già fornito il mio contributo alla collettività quilianese, dopo tanti anni di permanenza all'interno del Comune di Quiliano prima come dipendente poi come amministratore".