Ciak si gira, Balestrino torna al cinema dopo 10 anni, sabato l'ultimo set per Game of Kings

La serie è la prima girata interamente in Liguria, l'autore Dario Rigliaco è nato e vive in Liguria come il Regista, Gioele Fazzeri, la produzione indipendente è targata D&E Animation, una delle più note associazioni culturali liguri, insomma, poteva forse esserci location migliore del borgo vecchio di Balestrino per le ultime riprese della serie in questione? Si concluderanno sabato 15 giugno due anni di lavorazione di un prodotto che sta facendo molto parlare di sé, la serie cross mediale che piace al cinema, in tv e sul web. Nove episodi, tra cui i primi cinque disponibili in rete, sono il risultato di un lavoro a dir poco ambizioso, una dimostrazione di forza di una squadra composta da giovani professionisti. Hanno messo in vetrina decine di luoghi meravigliosi della regione Liguria, hanno coinvolto più di dodici compagnie medievali, hanno collezionato oltre ventidue sponsorizzazioni, 300 persone tra attori, figuranti e comparse, circa 330 ore di lavorazione sui set, ed ora, sono pronti a confezionare l'ultima parte del lavoro che sarà presentato nelle sale cinematografiche a fine settembre. Supportati dal catering del noto ristorante "osteria del castel Gavone" e dalla birreria "Sir Arthur" di finale ligure, oltre che dagli integratori +watt a cura di "transition performance club" di Genova, oltre 100 persone tra attori e figuranti prenderanno parte alla battaglia finale della serie, all'interno di Balestrino (sv), il paese fantasma che aprì i battenti nel 2009 per una produzione Walt Disney. Forte di un progetto di rivalutazione del borgo e della collaborazione dei Marchesi Giordano Del Carretto proprietari del castello dominante, il paese punta ad avere presto una nuova vita, per far sì che possa tornare ad essere abitato e visitato dai turisti. Nel frattempo, è il luogo perfetto per le riprese cinematografiche della serie medieval/fantasy.Per l'ultimo ciak, oltre alla conosciuta attrice di fiction e teatro Rosa-Angela Rivituso (regina Ilendor nella serie), anche il noto Pierluigi Ferrero, lo spietato Vegard, il fratello del grande Re delle terre del nord. Il set non sarà aperto al pubblico, tuttavia il paese per due giorni sarà popolato da attori, figuranti e operatori, fin dal venerdì, dove parte della produzione sarà ospite dell'hotel cecchin, proprio vicino al borgo.

