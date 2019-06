Dal 21 giugno su tutti gli store digitali in arrivo due inediti del soprano Daniela Tessore interpretati da Maria Clotilde Muzio e Raffaella Garrone

Lo scorso 26 maggio, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, sono state premiate come “Special Guest International” Maria Clotilde Muzio e Raffaella Garrone, in quanto durante la finale del CantaCairo a Sanremo 2019, sono state ospiti ed hanno cantato in prima assoluta gli inediti che usciranno il prossimo 21 giugno su tutti gli store digitali.

Chiediamo a Maria Clotilde di cosa parla l’inedito scritto per lei dal soprano Daniela Tessore e lei ci racconta: “La mia canzone è un inno alla vita, sprona ad andare avanti nonostante le difficoltà che si possono incontrare, non ci si deve mai fermare e ne’ arrendersi, ma lottare fino alla fine. La canzone si intitola “Musica e Rumore” e dice di non badare al male che a volte si riceve, ma lasciar andare tutto, non ascoltarlo, come se fosse solo rumore, per dar peso semplicemente a quelle piccole cose che possono fare la differenza, renderci conto che quelle piccole cose, sono in realtà grandi ed importanti e diventano così musica. Ecco perché la canzone si intitola “Musica e Rumore”: ognuno di noi può decidere se ascoltare con stupore la vita, come una musica che ci accompagna sul nostro cammino o se ascoltare il rumore, le negatività e piangersi addosso.