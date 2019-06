Le ciminiere della Zincol accendono il dibattito in Val Bormida

"Mi ricordano quelle di Vado Ligure". Cosi il sindaco di Carcare Christian De Vecchi accende il dibattito in Val Bormida sulle ciminiere della Zincol (a Ferrania) . "Certamente hanno modificato il panorama, letteralmente le colpisci percorrendo via Ferrania attraversando l'abitato di Vispa - prosegue su Facebook il primo cittadino carcarese - Ci picchi dentro, le urti quasi fisicamente, oppure sono loro che ti urtano producendoti troppi dubbi. Come cittadino, nonostante il colore di primaria mimetizzazione, mi inquietano. Come amministratore pubblico, del Comune territorialmente più vicino, a quello che le ha ospitate, mi attiverò con i vertici aziendali per un monitoraggio frequente, del sito e delle emissioni".