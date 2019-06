Lutto ad Alassio per la scomparsa di Angelo Bajardo imprenditore molto noto in tutto il comprensorio.

A ricordarlo Marco Melgrati che afferma: "Oggi è mancato un amico, un grande professionista, un rotariano, un padre e marito esemplare, il mio amico Angelo Bajardo... dopo il Suo percorso professioonale nella grande industria si era trasferito ad Alassio, e nel Suo studio di Albenga si applicava all'impiantistica, con particolare riferimento al controllo delle attività rumorose dei locali della "Movida" alassina e non solo... Quante battaglie abbiamo fatto insieme, per strappare qualche posto in più alle commissioni di vigilanza per i locali di animazione della nostra città, quante volte hai collaborato con il Comune per le Commussioni di vigilanza per eventi e spettacoli... Con la Sua calma, il Suo carattere sereno, il Suo sorriso e soprattutto la Sua professionalità mi ha sempre accompagnato nel mio ruolo di Assessore prima e di Sindaco dopo, e anche nella professione di Architetto...quante volte al tavolo del Rotary ci siamo confrontati, seduti accanto, sui vari problemi e soluzioni da adottare per la città ... perchè Tu amavi profondamente Alassio, e cercavi di aiutare tutti a risolvere i problemi, con la competenza e l'esperienza che anni di professionalità ti consentivano... scrivo queste poche righe con commozione e lacrime che mi rigano il volto, perchè, caro Angelo, per me eri, sei e rimarrai un Amico caro, anche se negli ultimi anni l'aggravarsi delle Tue condizioni non ci ha più consentito di frequentarci... e mancherai anche a tutto il "popolo della notte" che Tu, sommessamente, hai sempre aiutato a sopravvivere tra le insidie e i cavilli delle leggi sempre più restrittive... Ti voglio ringraziare a nome di tutta la città, e soprattutto mi mancherai....pregherò per Te, anche se non ne avrai bisogno... Ciao Angelo.."

Il funerale sarà celebrato domani alle 15,00 presso la chiesa di Maria Immacolata ad Alassio.