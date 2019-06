Savona e le commissioni consiliari: critiche sulla durata, gli ordini del giorno e l’assenza degli assessori

Negli ultimi tre giorni nella sala Giunta del comune di Savona sono state convocate tre commissioni consiliari e non sono mancate le polemiche per la limitatissima durata della seconda commissione e per l’importanza dei tempi presentati.

A parte la terza commissione di lunedì che si occupa di temi come cultura, turismo, commercio, sanità e che ha visto concentrarsi sul delicato regolamento del comune per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con la novità della facoltà di indicare l’elenco delle priorità per l’assegnazione della casa. Non sono mancati gli interventi in disaccordo dei consiglieri di minoranza che hanno votato contro.

È la seconda commissione (Lavori Pubblici, Urbanistica, Grandi Infrastrutture, Programmi Innovativi, POR, Ambiente) ad aver creato malumori tra i banchi dell’opposizione: “Oggi noi consiglieri comunali componenti della Seconda Commissione siamo stati convocati alle ore 15 per discutere di un unico punto all'ordine del giorno, su una pratica che giace in Comune dal 2014 e ad illustrarla non c'era nessuno della Giunta bensì il Dirigente dell'Ufficio che, peraltro, ha fatto il suo dovere spiegandola a noi presenti. Durata della Commissione: 10 minuti. Ora io mi chiedo, visto che la convocazione della Commissione ha un costo diretto (gettone a chi partecipa, personale impiegato) ed uno "indiretto" (chi deve assentarsi appositamente dal lavoro, sia pubblico che privato, costi di spostamento ecc...) possibile che non si riesca ad avere un minimo di programmazione e portare in Commissione più pratiche, visto che questa non mi pareva rivestisse il carattere dell'urgenza? Lo dico senza polemica alcuna e l'ho fatto presente anche in Commissione” spiega Barbara Pasquali, capogruppo Pd in consiglio comunale.