Fibra Fastweb: migliori offerte e come attivarla

L’azienda di telefonia Fastweb nasce all’alba del nuovo millennio e punta subito alla tecnologia della fibra ottica per la quale investe, solo nel 2012, ben 400 milioni di euro. Ad oggi, Fastweb propone offerte molto interessanti che riguardano sia la telefonia fissa che quella mobile e, naturalmente, la navigazione in internet.

Grazie al nuovissimo modem Fastweb per fibra ottica , sarà possibile navigare anche in modalità wi-fi fino a 1 GB. In tal modo, al modem casalingo potranno anche essere collegati altri dispositivi. Il modem Fast Gate, inoltre, consente persino l’utilizzo di un’app dedicata, grazie alla quale potrete controllare a distanza accensione e spegnimento oppure impostare il dispositivo prioritario che deve rimanere sempre collegato. Oltre a essere un vero e proprio oggetto di design facile da configurare, questo modem è anche ecosostenibile, grazie al suo incartamento realizzato interamente con carta riciclata.

Tra le offerte compatibili con il modem Fast Gate, troviamo promozioni interessanti dedicate esclusivamente all’attivazione da web, direttamente dal sito Fastweb: è il caso di Internet, che a soli 27,95 euro mensili propone navigazione con Ultrafibra fino a 1 GB di velocità, con il modem incluso e un profilo gaming per giocare online già attivato. Per chi sia già cliente Eni o Sky, inoltre, sono previsti ulteriori sconti. Entro 30 giorni dall’attivazione, sarà anche possibile richiedere uno dei tantissimi servizi digitali d’intrattenimento, come per esempio Chili Cinema, oppure accedere all’edizione digitale di una tra le principali testate giornalistiche online: La Repubblica, Il Messaggero o Il Mattino, solo per citarne alcune. Con un piccolo contributo aggiuntivo, si può usufruire della tv digitale di Fastweb, la Now Tv per avere sempre a portata di click il cinema e i talent show del momento. Infine, potrete integrare la telecamera wi-fi di ultima concezione per rendere sicura la vostra casa, collegarvi e interagire con essa da smartphone. Poterete rateizzarne il valore direttamente in bolletta. Le medesime opzioni potranno essere richieste anche con l’offerta Internet + Telefono, che include la telefonia fissa; con una tariffa in promozione di 30,95 euro, oltre alla navigazione veloce con il modem Fast Gate, potrete telefonare in tutta Italia gratuitamente e senza scatto alla risposta. Avrete anche l’opportunità di parlare con l’estero a soli 5 centesimi al minuto e approfittare di trasferimento di telefonate, servizio “Chi chiama” e avvisi di chiamate. Per chi voglia abbinare le offerte Fastweb alla tv digitale di Sky o ai servizi Eni, vi sono pacchetti dedicati che includono tutti i vantaggi della Internet + Telefono e, in aggiunta, Sky Tv, Box Sets, On Demand, Q Black, Famiglia oppure tariffe personalizzate per luce e gas.

Fastweb propone i suoi servizi e il suo modem Fast Gate anche alle aziende, con qualità di navigazione sempre in Ultrafibra e pacchetti come il Web Business, che offre un’assistenza dedicata all’attivazione e un dominio web con IP pubblico, oltre ad optional interessanti quali centralini, linee telefoniche multiple, firewall, fastcloud per l’archiviazione sicura dei dati e servizi digitali atti a rendere più visibile la propria impresa. La Unlimited Business aggiunge anche il 4G per tutti i cellulari aziendali, al fine di navigare anche in trasferta, mentre la Prime Edition aumenta i vantaggi dedicati alle linee telefoniche, al centralino e all’assistenza personalizzata.

Attivare le offerte Fastweb è molto semplice e può essere fatto sia online, previa registrazione al sito, che in uno dei punti vendita dislocati in tutta Italia. Il Modem Fast Gate arriverà a domicilio entro pochi giorni e l’intera offerta potrà essere gestita direttamente dal portale.