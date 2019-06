Savona, cittadini puliscono dal degrado il Priamar: "La Fortezza non deve essere abbandonata"

I cittadini savonesi salgono sulla Fortezza del Priamar e puliscono l'area soggetta a particolare incuria.

“Qualche giorno fa, mi ero recato per fare un video Reportage storico della fortezza di Savona e poi metterlo sulla mia pagina Facebook Savona Sotterranea Segreta. Mentre mi trovavo sul posto, ho potuto notare una trascuratezza su tutta l'antica struttura militare. Erba infestante ovunque, panchine fatiscenti, mancanza di cartelli per turisti, ma sopratutto tanta carta e plastica al suolo. Dopo aver postato il video, il passo di decidere è stato facile. Il primo ad accettare il mio invito e senza indugio è stato Gianluca Usai del Gruppo ricerche genovesi Misterodellaterra.it e a seguire altre persone" spiega Claudio Arena, speleologo ed esploratore locale.

"Ci siamo quindi visti alla Fortezza del Priamar, poiché secondo tutti noi necessitava di un minimo di pulizia e decoro. Lo scopo principale era di passare una mattinata in serenità facendo amicizia, conversazione e tra una camminata e l'altra raccogliere quando era sparso a terra e così è stato. Devo dire che nelle due ore trascorse abbiamo riempito ben 6 sacchi di spazzatura sparsa al suolo composta da plastica, carte, alluminio, vetri e erbacce. Sei sacchi sono tanti e dimostrano quanto sporco c'è e quanto ci sarebbe da fare. Infatti, per essere stati solo in sette, di cui tre di Genova, in due ore abbiamo fatto già un bel passo avanti, se fossimo stati di più e con un minino di attrezzatura avremmo pulito tutta la fortezza - questo è il rammarico espresso da Arena - Siamo anche sicuri, che il nostro appello fatto con il video ( e visto da migliaia di persone ) sia stato sicuramente visualizzato anche dai dipendenti del Comune, di cui molti seguono la mia pagina, ma purtroppo è mancato un loro messaggio e la presenza a collaborare, assenza che indubbiamente si intravede anche da come la stessa fortezza viene tenuta ed è sotto gli occhi di tutti".

"D'altra parte, devo dire che siamo anche stati gratificati dal nostro stesso senso civico, senza contare che più di un passante ma anche turisti, ci hanno ringraziato per quello che stavamo facendo, poiché avevano capito che la nostra raccolta rifiuti era un gesto puramente altruista. Qualcuno ha anche proposto di ritornare, cosa sicuramente fattibile, ma credo che sarebbe giusto e doveroso che sia in primis il Comune a muoversi poi noi, siamo sempre disponibili. Come ho sempre detto, credo che questa fortezza abbia un valore inestimabile e non solo dal punto storico, soprattutto può essere un investimento per il turismo e futuro, non può e non deve essere lasciata all' abbandono, deve essere vissuta come fanno altre città in Italia e all'estero. Per quello che abbiamo fatto non ci aspettiamo un grazie, ma non vogliamo l'indifferenza, questo no sarebbe la morte" conclude Arena.