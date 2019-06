Emergenza caldo, temperature in salita con punte di 40 gradi

Se oggi avete caldo, tranquillizzatevi. In confronto a quanto accadrà da domani pomeriggio a sabato, penserete di essere al ‘fresco’. Come anticipatovi dal nostro giornale, infatti, già da ieri le temperature hanno cominciato a salire ed il caldo ha preso decisamente il sopravvento (come è giusto che sia) in una estate appena iniziata ma già ‘rovente’.

Nei prossimi giorni la situazione peggiorerà e le temperature saliranno ulteriormente, soprattutto nei valori massimi. Come se non bastasse le poche ‘frescure’ delle scorse notti saranno un lontano ricordo, perché suderemo le classiche ‘sette camicie’ anche durante il sonno.

Tra domani pomeriggio e venerdì le temperature saliranno, a seconda delle località, anche di 2-4 gradi e, in alcune zone si potranno sfiorare i 40. Al momento i previsori del tempo non riescono ancora a quantificare l’entità dell’umidità che ci ritroveremo nei prossimi giorni. Ovviamente, se rimarrà quella di oggi, il caldo opprimente ci sarà ma non sarà a livelli super. Se, invece, salirà come alcuni modelli indicano in queste ore, prepariamoci al peggio.

Saranno quindi 3 giorni difficili per il fisico di tutti, anche perché più si resta al caldo e più si accusa il calore. La situazione dovrebbe migliorare tra sabato e domenica, quando il caldo mollerà leggermente la presa e le temperature caleranno nuovamente. Per quanto concerne il cielo, le previsioni ci confermano sereno almeno fino a lunedì. Quindi per chi ama caldo, sole e mare, buon divertimento ma, attenzione a non esagerare. Per tutti gli altri le raccomandazioni sono sempre le stesse ma le riproponiamo.

Piano caldo: l’età (essere ultra-settantacinquenni), l’assunzione di particolari tipologie di farmaci, l’esenzione per patologie croniche, gli accessi al Pronto Soccorso, i ricoveri ospedalieri relativi a una classe di patologie che segnalano particolare sensibilità ai periodi di caldo estivo: questi i criteri alla base dell’algoritmo che ha prodotto, anche per quest’anno, un elenco di cittadini suscettibili agli effetti sulla salute delle ondate di calore.

Come stabilito nel Piano, il dato delle persone a rischio viene trasmesso alle Direzioni territoriali delle Asl, ai singoli medici di Medicina generale e pediatri, che dispongono dell’elenco dei propri assistiti suscettibili tramite il portale regionale, oltre che al Comune di Genova, con riferimento in particolare ai residenti che rientrano nella classe di rischio alto.

Tra le misure previste dal Piano: la possibilità di attivare ricoveri temporanei (ricovero breve) in Strutture Residenziali Socio-Sanitari dei soggetti suscettibili, segnalati dai Distretti Socio-Sanitari, Sociali o dai Medici di Medicina generale, per un periodo massimo di 10 giorni; l’attivazione di un’unità di valutazione geriatrica per garantire le dimissioni protette dagli ospedali; il potenziamento della rete del progetto ‘Meglio a casa’, che prevede il rientro al domicilio e la contestuale attivazione di un’Assistente familiare, per il periodo massimo di un mese, a totale carico di Regione Liguria.

Sarà il Diar (Dipartimento Interaziendale regionale) dell’Emergenza-Urgenza a stabilire le modalità di attivazione delle Unità di crisi dedicate nei Pronto Soccorso degli ospedali cittadini. Anche quest’anno, saranno attivati interventi da parte della Protezione Civile e del Comune di Genova con la produzione materiale informativo, la disponibilità di luoghi climatizzati (biblioteche, associazioni) nei diversi municipi, l’utilizzo dei pannelli elettronici stradali e delle paline elettroniche delle fermate degli autobus per comunicare eventuali condizioni di allerta/allarme e anche i consigli utili per combattere il caldo.

I 15 consigli per combattere il caldo:

· Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11 alle ore 19). Non rimanere all’interno di auto parcheggiate.

· Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all’aperto ombreggiate e ventilate oppure al chiuso dotate di aria condizionata (evitando l’utilizzo di ventilatori meccanici in caso di temperature elevate).

· Ripararsi la testa dal sole con un cappello e in auto usare tendine parasole.

· Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se non se ne sente l’apparente necessità;

· Assumere liquidi con regolarità

· Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece aperte durante la notte.

· Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano la sudorazione.

· Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto conditi e piccanti.

· Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro non aderenti e privi di fibre sintetiche.

· Non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il proprio medico.

· Non assumere integratori salini senza consultare il proprio medico.

· Evitare bruschi sbalzi di temperatura corporea (ad esempio entrare sudati in un grande magazzino condizionato), non respirare con la bocca aperta ma solo con il naso.

· Se si è affetti da diabete esporsi al sole con cautela per il maggior rischio di ustioni, stante la minore sensibilità al dolore.

· In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.

Se si è affetti da patologie croniche con assunzione continua di farmaci (esempio diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali comportamenti particolari o misure dietetiche.