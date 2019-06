Mancata iscrizione dell'Albissola alla Serie C, le reazioni del mondo politico: "Una sconfitta per il territorio" (VIDEO)

" Vorrei sapere la genesi di questa cosa - ha spiegato il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini - Albisola faceva il tifo per lo stadio di Luceto. Rispetto il presidente Colla che è riuscito a mantenere le promesse sulle diverse promozioni ed è stato un interolocutore serio, il fatto è che non è andato avanti con il progetto di Luceto: io continuo ad attendere. Con rammarico prendo atto ma non sono stato informato in prima persona delle diverse questioni. Ci sono state riunioni e non sono stato informato. Faccio il tifo per il progetto esecutivo dello stadio sul nostro territorio, ma ancora non mi è stato proposto nulla. I tempi della pubblica amministrazione non li detta una società di calcio ".

Così come già appurato nei giorni scorsi, la mancata iscrizione dell' Albissola Calcio al prossimo campionato di Serie C ha di fatto spostato il baricentro della discussione dall'ambito meramente sportivo a quello politico. A causare l'esclusione dei ceramisti dalla ribalta calcistica nazionale è stata la mancanza sul territorio di uno stadio a norma per il professionismo dove poter disputare le gare casalinghe, sul tema si sono espressi così diversi esponenti della politica locale:

" Ribadisco che è chiaramente una sconfitta per il territorio - il pensiero di Gianluca Nasuti, primo cittadino di Albissola Marina - credo che questo progetto sportivo meritasse maggior attenzione, sono treni che passano ogni tanto e se il territorio non risponde poi li perde. Anche a livello provinciale: avevamo messo il naso fuori dal dilettantismo e adesso ci rimmergiamo nel nostro tran-tran dei dilettanti che temo durerà per tanto tempo ".

"In generale non si è compreso che l'Albissola tra i professionisti era un'opportunità per tutti - ha concluso Nasuti - a prevalere sono state un po' il campanilismo e la diffidenza: la vicenda è stata poi confinata alle Albissole che chiaramente da sole non erano in grado di essere autosufficienti rispetto a questo progetto sportivo".

Dell'argomento in questione, se n'è occupato anche il consiglio provinciale e il dibattito si è acceso con una botta e risposta tra il consigliere di maggioranza e sindaco di Varazze Alessandro Bozzano e il consigliere di minoranza Rodolfo Mirri:

"Il presidente dell’Albissola non ha chiesto soldi a nessuno, chiedeva solo la disponibilità del campo - ha dichiarato Mirri - È grave che un’amministrazione comunale di Savona non sia riuscita a trovare un accordo. Se l’Albissola non si è iscritta è colpa delle amministrazioni contattate, Savona, Vado e Cairo potevano dare qualcosa a questa società che è tra le più sane in Italia. Mi auguro che ora si riescano a iscrivere in Serie D. La politica ne esce sconfitta".

"L’evidenza politica è che siamo un lembo di territorio nel quale purtroppo non siamo stati capaci a dare un’adeguata continuazione al mondo sportivo e calcistico che stava andando avanti. Non si può pensare che una squadra di calcio debba essere messa apposto da un Comune, non si può dare un affidamento diretto a una società per fare dei lavori. I comuni fanno convenzioni con le società del territorio in primis, si verrebbero a creare disequilibri. La sconfitta è innegabile" continua Bozzano.

"Un danno, una sconfitta per tutti, la ricaduta sul territorio è importante. Poteva essere un modo per portare il comprensorio di Albissola in giro per l’Italia. È importante che ci sia la sinergia tra le società, senza campanilismi" spiega il capogruppo della maggioranza provinciale e consigliere comunale di Savona Luigi Bussalai.