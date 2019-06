La Orchestre Tout Puissant Marchel Duchamp, formazione "XXL" internazionale, alla tappa di Varazze del Riviera Jazz & Blues Festival

Nel 2016, a 10 anni dalla creazione dell’Orchestre Tout Puissant Marchel Duchamp, Vincent Bertholet finalmente realizza il suo vecchio sogno di un'orchestra "reale". L'orchestra diventa XXL, assemblando complici della prima ora e una sezione di archi inglese incontrata lungo la strada.

Da quel momento in poi sul palco saranno in 14: triplicati gli archi, raddoppiata la sezione ritmica, le voci aumentano e i riff di chitarra suonano come cascate minimaliste. E' con questa formazione che l'OTPMD presenterà l'ultimo album, intitolato emblematicamente "Sauvage Formes". Registrato presso i mitici Real World Studios di Peter Gabriel e prodotto (come già il suo predecessore) da John Parish ( PJ Harvey, The Eels), è un lavoro in cui tutto è tanto geometrico quanto organico; un viaggio in 8 tappe che racconta la storia di un'orchestra senza camera, un battaglione sensibile di illimitata generosità, una forma selvaggia che non ha mai avuto bisogno di un maestro per domare la sua immaginazione e determinazione.