“Smart”, la nuova app di controllo per le slot machine

Dopo le innovazioni introdotte nel settore online, l’Agenzia dei Monopoli lancia l’applicazione per il monitoraggio delle VLT e delle slot machine terrestri.

“Smart”, acronimo che sta per Statistica e Monitoraggio della Raccolta Territoriale, elaborata insieme a Sogei, partner tecnologico di ADM, è il nuovo strumento di monitoraggio, controllo ed analisi statistica per la raccolta dati sul gioco fisico in tutto il territorio nazionale, in particolar modo per l’universo delle slot machine e delle VT. Sarà gestita dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli che potrà dunque monitorare il gioco su scala regionale, provinciale e comunale, quartiere per quartiere.