Futuro aree ex Acna, il gruppo di minoranza "Legati a Cengio": "Quale beneficio per un paese l'essere sede di un biodigestore?"

Dopo la tavola rotonda che si è tenuta lo scorso venerdì nel palazzo comunale di Cengio, prosegue il dibattito sul futuro delle aree ex Acna.

Commenta in una nota il gruppo di minoranza "Legati a Cengio": "L'idea di riqualificazione del sito mediante la realizzazione di un parco fotovoltaico che tombi le aree attualmente oggetto di intervento di messa in sicurezza (settore A1) e di un impianto denominato "Waste to fuel" finalizzato a trattare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) in bio olio e bio metano. Sicuramente una opportunità di business per Sindyal ovviamente. Pochi posti di lavoro in cambio di una nuova immagine di degrado ambientale. Siamo forse tornati all'epoca del RE SOL, pronti a subire da chi ha inquinato per anni con l'unica ottica di favorire l'arricchimento di chi per anni ha sfruttato un territorio".