A Mioglia tornano la Sagra dello gnocco e la terza edizione di Trattolandia

La 3a edizione di Trattolandia, in programma come già detto proprio Domenica 7 Luglio prevede molte novità: il raduno mattutino sarà come sempre dalle ore 9.00 nell’ampio campo che si apre a lato di via Acqui, prospiciente la Chiesa Parrocchiale di S. Andrea, ma poi i trattori, dopo la registrazione e dopo essersi schierati per essere ammirati dai numerosi convenuti, effettueranno a partire dall ore 11.00 circa un percorso molto più lungo e panoramico rispetto a quello delle scorse edizioni, sostando in P.zza Gen. Rolandi per il pranzo (offerto a prezzo speciale ai trattoristi ma anche a chi vorrà gustare gli gnocchi anche prima di cena), prima di ritornare nel "Campo della Chiesa" per i giochi e le esibizioni finali.