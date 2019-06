Savona, il 30 giugno il concerto "Corale Alpina Savonese and friends"

La Corale Alpina Savonese organizza il concerto "Corale Alpina Savonese and friends", che si terrà domenica 30 giugno alle 20,30 presso la Chiesa di San Pietro in Via Untoria a Savona.

La serata rientra nelle iniziative organizzate dalla Corale per il settantesimo di fondazione; si tratta quindi di un "compleanno" di una certa valenza, che il Coro sta cercando di festeggiare con alcune iniziative piuttosto rilevanti nel corso del 2019.

Il 30 giugno viene proposto un concerto decisamente variegato, radunando realtà canore e musicali che intrecciano, o hanno intrecciato, il cammino della Corale nel corso degli anni. Ne faranno quindi parte il Coro Femminile Savonese "La Ginestra", il chitarrista Marco Lovisetti, la cantautrice Marta Delfino (Blu Est), la cantante Chantal Saroldi (Chanty, rilevante la sua partecipazione al festival di Sanremo 2015), il tenore Valter Borin ed il soprano Stefanna Kybalova (questi ultimi due sono artisti di livello internazionale). Il titolo "Corale Alpina Savonese and friends" riassume proprio lo spirito della serata.

Il concerto, rigorosamente ad ingresso libero, gode dei patrocini del Comune di Savona, della Provincia di Savona, della Regione Liguria, della Diocesi di Savona-Noli, della Fondazione "Agostino De Mari", dei Lions Club Priamar e dell'Azienda Sanitaria Locale nr. 2 Savonese.

Verrà brevemente illustrata, ad inizio serata, l'importantissima opera svolta dall'Associazione Amici del Centro Oncologico "Pietro Bianucci", a cui la Corale dedica tutti i concerti organizzati in proprio nel corso del 2019; l'intreccio di canto, cultura ed argomenti a sfondo sociale, anche stavolta, è un filo conduttore che si ripete spesso e volentieri nelle iniziative della Corale Alpina Savonese.