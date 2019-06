L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci diranno le stelle

ARIETE: sarà un’estate insolita, la vostra, composta da minuti tasselli di euforia e spossatezza, tentennamenti e convinzioni, diversivi e faccende da sbrigare, spostamenti e impedimenti, in un marasma di contrastanti emozioni… Mitigate la tendenza a intervenire in ciò che non vi riguarda: la disponibilità potrebbe venir scambiata per invadenza con tanto di delusione finale… Soldini da spendere per un aggeggio che si guasta o per un omaggio.

TORO: siete in una fase di attesa quasi aspettaste dalla taccagna sorte un cenno per migliorare o troncare ciò che ha fatto o fa ansimare e, grazie ad un appoggio, un consiglio, un colloquio, riuscirete a mandare in porto un progetto o realizzare un vecchio sogno. Toglietevi altresì uno sfizio, mandate a quel paese chi ha mille pretese, soprassedete sull’altrui stoltezza e concedetevi un week end rilassante senza peccare di golosità per poi bisticciare con l’ago della bilancia.

GEMELLI: uno spizzico di affanno colpirà a tradimento ma trattasi probabilmente soltanto di stanchezza o di problemini che tenderete ad ingigantire. Rammentate che non vi manca la terra sotto i piedi e che ogni attimo va vissuto intensamente specie adesso che dietro l’angolino vi attendono un mucchio di cosette carine. Date inoltre un colpo di telefono o mandate un messaggio a chi non sentite da tempo e coccolate una persona che ha bisogno di voi. Borbottii intestinali.

CANCRO: indaffarati ed incasinati dovreste mollare il tiro prima di fondere… Lo zampino di Saturno tende a minare le vacillanti certezze ma stavolta, più imperterriti che mai, piglierete finalmente una savia decisione o vi capiterà sottomano una splendida occasione… Programmate anticipatamente le ferie al fine di non trovarvi, all’ultimo istante, a boccheggiare e non litigate con chi vi sta accanto per delle inezie. Compleanno singolare per chi lo festeggia nei prossimi dì.

LEONE: star sul filo del rasoio o camminare sui carboni ardenti non vi si addice ma una risposta, una controproposta o la definizione di una complicata faccenda rinfrancherà spirito e corpo… Avete infatti squisiti assi nella manica da tirar fuori al momento opportuno, stravincendo su cattiverie ed ambiguità…. I nati a fine luglio avranno a che fare con una trattativa immobiliare o delle matasse da sbrogliare. Un comunicato vi sorprenderà! Simpatico incontro e new da fuori.

VERGINE: non date troppo bado ad un soggetto propenso a cambiare bandiera a seconda di dove tira il vento e fatevi rispettare incrementando l’autostima e credendo tenacemente in voi stessi e nelle vostre potenzialità… Un guizzo di confusione potrebbe indurvi a pigliar lucciole per lanterne oppure dovrete fa da pacieri tra due litiganti mai contenti di niente. Preventivate uno sborso alternato però ad un introito atto a pareggiare uscite ed entrate. Bene per chi è già in vacanza o sta per partire.

BILANCIA: non è che funga un granché: qualcosina turba la quiete oppure vi troverete, tra incudini e martelli, a barcamenarvi o rallentare il passo… In compenso alleggerirete un fardello, trascorrerete orette memorabili insieme a persone adorabili, allargherete la cerchia delle conoscenze o vi rinnoverete esteriormente ed interiormente. Abbiate cura della salute, in materia di valute alzate la guardia onde scagionare bidonate e sentimentalmente confidate in un luglio sorprendente!

SCORPIONE: avrete l’ impressione di parlare una lingua sconosciuta e di non riuscire a farvi capire… Così sbufferete, mugugnerete, variando umore a seconda delle lune e dei contesti … Un tipo desterà commozione, un posteriore avrà il potere di mandarvi fuori orbita mentre, in amore tutto può accadere: dalle paturnie alle galanterie, dalle concrete dimostrazioni di affetto alle pedanterie. Malintesi con un appartenente al segno dell’Ariete, del Sagittario o del Cancro. Fastidi agli occhi.

SAGITTARIO: le ferie bussano alla porta ma problemini, impegni, oneri e questioni, oltre abbassare il tono energetico, fungono da impedimento: prima di sfiorare l’apice dello stress andate a smaltire la tensione altrove altrimenti i nervetti saltano… In ambito sentimentale ne risentirete un pochino del contegno di un essere sibillino o vi succederanno cose strane… Soddisfazioni o importanti notizie da un congiunto o parente. Una cenetta o festicciola all’aperto vi ritemprerà.

CAPRICORNO: scocciati, snervati, stufi di lottare contro i mulini a vento, trattare con citrulli o ricevere schiaffi morali, vorreste prendere il primo treno e andarvene tra gli zulù… Non essendo ciò fattibile, pigliate la vita con un minimo di filosofia, fate i vostri interessi, guardatevi da mezzi marpioni e pensate a voi stessi! Una notizia allibirà e qualcosa tenutovi nascosto angustierà… Serate movimentate e malesseri legati a disordini alimentari, aumento di colesterolo o reumatismi.

ACQUARIO: basta rimuginare sul passato o picchiare sempre sui medesimi chiodi in quanto è ora di chiudere parentesi e aprirne di inedite sugli orizzonti di un avvenire avente ancora parecchio da offrire… Amici o congiunti ansiosi, indisposti o testoni, da pungolare o ai quali far la ramanzina e giochetti di seduzione per chi è single e in vena di performance. Quattro passi, un hobby coltivato, la partecipazione a sagre, grigliate, una manciata di risate vi darà una sferzata di vigoria.

PESCI: la settimana appare tracimante di incognite, trambusti babilonie e proposte puzzanti di bruciato: a tal riguardo pigliate tempo e non date risposte immediate… Considerato un alleggerimento del conto in banca attenti a non spendere e spandere per poi trovarvi col portafoglio frignante. Ritrovi mangerecci, rustici, genuini e birichini entusiasmeranno i più pazzerelloni… Femmina da omaggiare. Propensione a spaccare o smarrire oggettini. Mal di pancia o di schiena.