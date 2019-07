La Lettera: "Esiste la Buona Sanità, lo abbiamo constatato in vacanza a Spotorno"

Arriva alla nostra Redazione questa e-mail da un Lettore:

"Volevo notificare che si parla molto spesso di malasanità, ma esiste anche la Buona Sanità.

Mia figlia venerdi 29 giugno ha chiamato alle 7,30 mentre si trovava in vacanza a Spotorno chiedendo soccorsi per il nipotino che stava male.

E la stessa (mia figlia, e io mi faccio portavoce) vuole complimentarsi pubblicamente per il trattamento ricevuto sia dai soccorritori, al pronto soccorso e nel reparto pediatria dell'ospedale, sia per l'assistenza avuta, non solo da un punto di vista professionale ma anche di cortesia".