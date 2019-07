Albenga, successo per la prima tappa del festival itinerante Dust Off Days ai Chiostri di San Bernardino (FOTO)

Grande successo per la prima tappa del festival itinerante Dust Off Days, più di 200 persone si sono presentate venerdì 28 Giugno ai Chiostri di San Bernardino ad Albenga per vivere un’esperienza diversa all’insegna della cultura, della musica, dell’arte e della riqualificazione dei beni del territorio.

I Chiostri, per l’occasione puliti e riordinati dai ragazzi di Dust Off, hanno aperto al pubblico con un volto totalmente nuovo.

L’evento, per essere alla sua prima tappa e soprattutto alla prima edizione, è riuscito a pieno nei suoi intenti: riqualificare un luogo culturale e raggiungere un target giovanile.

Molti sono stati i giovani che si sono presentati all’ingresso con l’intento di vivere una serata d’estate diversa e alternativa.

I ragazzi di Dust Off assieme al Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio sono già al lavoro per il day 2 e vi aspettano tutti al MACI di Imperia Giovedì 11 Luglio a partire dalle ore 18:00.

Per info, biglietti visitare la pagina facebook di Dust Off Days o l’evento.