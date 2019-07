Albenga presenta il ricchissimo calendario delle manifestazioni estive

Albenga vara ufficialmente il calendario delle manifestazioni estive consultabile on-line sul sito del comune a partire dalla giornata di oggi e presto distribuito anche nella sua versione cartacea.

L’estate nella Città delle Torri è sempre più ricca grazie al grande lavoro di coordinamento con le realtà locali, associazioni e aziende, svolto dal Comune ed offre proposte adatte a tutti i gusti e a tutte le età che coinvolgeranno l’intero territorio comunale.

Dopo l’incredibile successo di “Un mare di Emozioni” sul Lungomare, inizia ufficialmente il Luglio Ingauno che vede protagoniste la tradizione e la storia, ma non solo.

Si parte con il Corteo Storico del 1° luglio che, partendo dal mare giungerà al Santuario. Da qui si prosegue il 2 Luglio con la Festa della Madonna di Pontelungo e lo Spettacolo Pirotecnico alle ore 23,00.

Imperdibile l’appuntamento con la X edizione del Palio Storico che si terrà da giovedì 18 a domenica 21. La Città delle Torri tornerà nel medioevo con cantine, giochi e spettacoli a tema che coinvolgeranno tutto il centro storico.

Il “Luglio Ingauno” sarà inoltre caratterizzato dal “Jova Beach Party” che si terrà il prossimo 27 luglio a partire dalle ore 16,00 presso la spiaggia fronte Isola in zona Foce.

Spazio al teatro lunedì 29 presso la splendida location dell’ Anfiteatro Romano Reg. Monti con Roberto Alinghieri che recita “Il fedele cane argo” canto XXI dell’Odissea per concludere poi, il 31 luglio, con il Concerto della Accademia Musico Vocale Ingaunia.

Non è finita qui naturalmente, infatti anche agosto sarà un mese caratterizzato da eventi da non perdere.

Anche quest’anno il teatro si fonderà con la realtà del territorio, con le serre e il mondo agricolo grazie al "Festival Terreni Creativi" che porterà rappresentazioni e spettacoli presso diverse aziende agricole ingaune dal 9 all'11 agosto.

Appuntamento con la bellezza domenica 11 agosto quando sarà proclamata Miss Albenga Summer.

Imperdibile poi il 10 agosto “Calici di Stelle” che si svolgerà sul lungomare e che regalerà a turisti e cittadini, oltre alla possibilità di degustare prodotti del territorio (e non solo), anche quella di assistere a spettacoli ed altre splendide iniziative.

Rimanendo in tema, immancabile l’appuntamento - da martedì 13 a domenica 18 agosto - con la 52ª edizione di "Sagralea – Rassegna del vino Pigato e degli altri vini DOC della Liguria" Reg. Terraconiglio, fraz. Salea.

Il 13 agosto inoltre Albenga vivrà la notte bianca organizzata dallo Yepp mentre dal 14 al 18 nel centro storico la musica di Concertando tra i Leoni regalerà fantastiche emozioni a cittadini e turisti.

A Ferragosto poi, dopo una giornata al mare e con gli amici, la serata sarà allietata dal concerto dei "Libero Arbitrio".

Ancora musica da lunedì 19 a mercoledì 21 con il Festival Jazz in Piazza San Michele a partire dalle ore 21.00.

Tanti gli eventi enogastronomici organizzati sul territorio ingauno nel periodo estivo, ma tra questi, imperdibile è anche "A Sagra du Burgu" in frazione Bastia da Giovedì 22 a Domenica 25 agosto.

L’estate non finisce ad Agosto ed Albenga regala a residenti e turisti un settembre ricchissimo. Si parte da domenica 1 settembre con il Raduno di autovetture storiche Fiat 500 Made in Italy in Piazza San Michele dalle ore 8.00 alle 12.00.

Si torna poi a Salea con la prima edizione di "Salea Beer Fest” da venerdì 6 a domenica 8. In Regione Terraconiglio dunque, per la prima volta, non si parla solo di vino, ma anche delle eccellenze legate al mondo della birra.

Sabato 28 e domenica 29 a San Giorgio d’Albenga si terrà la 13° edizione della Festa d’Autunno mentre, il mese si concluderà con le celebrazioni della Festa patronale domenica 29 settembre.

Dopo aver ricordato alcuni dei principali eventi (il calendario completo sarà consultabile nei prossimi giorni in versione cartacea distribuita in diverse zone della Città e a partire dalla giornata di oggi sul sito https://www.comune.albenga.sv.it )uno spazio importante depliant del calendario degli eventi estivi è dedicato alla cultura e alla storia, aspetti che rendono Albenga un unicum in Riviera.

Con il secondo centro storico (dopo quello di Genova) più importante della Liguria ad Albenga la storia e l’arte rendono speciale ogni scorcio e le diverse realtà museali della città sono una tappa da non saltare per tutti i visitatori che grazie al nuovo ufficio Iat, situato all’interno della torre civica in piazza San Michele, entreranno in contatto immediato con questa importante realtà.

Molte le visite guidate alle quali è possibile partecipare e che sfogliando il depliant si possono scoprire facilmente. Il visitatore viene portato in un vero e proprio viaggio tra la storia del centro storico o sulla via Julia Augusta con il sito archeologico di San Calocero e molto altro.

Spazio fondamentale è dedicato inoltre alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. Albenga Città del Vino vede, infatti, la presenza di molte aziende vitivinicole e alcune di essere potranno essere visitate da eventuali estimatori (sul depliant sono presenti i nominativi ed i recapiti per poter vivere questa straordinaria esperienza).

Ma la città delle Torri è particolarmente adatta anche alle famiglie ed ai bambini che, anche quest’anno, avranno a disposizione numerosissimi eventi a loro dedicati.

Ricordiamo quindi che il calendario, con la sua nuova veste grafica verrà distribuito nei prossimi giorni e che può essere consultato facilmente sul sito internet del Comune di Albenga già a partire dalla giornata di oggi.