La "Paperissima Sprint" condotta dal finalese Vittorio Brumotti è la stagione più vista degli ultimi 5 anni

Giugno di successi per Paperissima Sprint che per sei volte è stato il programma più visto dell’intera giornata su tutte le reti,ottenendo il risultato di ascolto migliore degli ultimi 5 anni. Un successo straordinario: quest’anno Paperissima Sprint ha vinto più volte in un mese di quanto avesse vinto nell’intera stagione dal 2015 in poi. Ancora più netto il successo sul pubblico attivo (il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari), dove il programma dell’access prime time di Canale 5 ha ottenuto 17 vittorie.

Complice degli ottimi ascolti un inedito trio di conduttori: le Veline Shaila e Mikaela e Vittorio Brumotti con il Gabibbo. Per Shaila e Mikaela un vero e proprio debutto che le ha viste cimentarsi con successo, non solo nella conduzione, ma anche nel doppiaggio e nella recitazione. Una scommessa vinta, che le incorona protagoniste dell’estate 2019 di Canale 5.

Anche i numeri da record certificano questo risultato: Paperissima Sprint è in crescita su tutti i target di riferimento rispetto alla scorsa stagione. Conquista 4 punti di share sugli individui (15.69% di share media), 5 punti di share sul pregiato pubblico attivo (17.97% share media), 6 punti di share sul pubblico giovane 15-34 anni (18.39% di share media) e 3 punti di share sui laureati (9,46% di share media).

Il programma, che dal 1990 intrattiene e diverte le famiglie e i giovani con papere, gaffe ed errori tv provenienti da tutto il mondo, ha ottenuto picchi record che sfiorano i 5 milioni di telespettatori (4.752.000), il 20.38% di share e il 22.77% di share sul pubblico attivo.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, commenta: «Sono numeri record quelli raccolti da questa edizione di Paperissima Sprint. Risultati decisivi per Canale 5 in una fascia di massima importanza per il palinsesto sia dal punto di vista editoriale che pubblicitario. Antonio Ricci, gigante della televisione ha confezionato ancora una volta un prodotto perfetto per tutta la famiglia. Grazie a lui, a tutto il suo team e al quartetto di conduttori: l’irresistibile Vittorio Brumotti, le due Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il mitico Gabibbo».