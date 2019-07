Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: “Al via l’edizione 2019 del campo solare”

Inizia oggi, per terminare il prossimo 30 agosto, il “Centro estivo” del Comune di Pietra Ligure, un'iniziativa importantissima per le nostre famiglie e per i loro bimbi, al tempo stesso educativa e ricreativa fatta da attività motorie, sportive, di balneazione, ludiche, di laboratorio manuale ed escursioni.

Un’esperienza più che decennale, dall’anno scorso gestita dalla Cooperativa Alemar, che vede impegnati gli Uffici della Pubblica istruzione del nostro Comune in risposta alle esigenze di molte famiglie che nel periodo estivo, al termine della scuola, necessitano di un luogo sicuro e appropriato dove poter inserire i propri figli.

Massimo l’impegno profuso dall’Amministrazione e dagli Uffici comunali competenti per rendere un servizio di eccellenza: 120 i posti disponibili, con un educatore ogni 15 bambini, servizio mensa e servizio bagnino gestiti internamente dal Comune con risorse proprie, spiaggia, ambienti e spazi all’aperto oggetto di un attento lavoro di manutenzione, riordino e pulizia, sia in termini di sicurezza, come il posizionamento delle pedane “spezza altezza” dei gradini, anch’essi corredati da strisce “antiscivolo”, delle scale per l’accesso alla spiaggia e il rifacimento delle ringhiere, sia per ciò che riguarda l’adeguamento delle strutture, come l’installazione delle due tensostrutture ombreggianti alla marina e nel giardino della scuola materna.

“Coordinate 43.799161, 10.93797”: da questo indizio parte “Operazione Monnalisa”, il viaggio del campo solare 2019. Leonardo da Vinci, nella ricorrenza dei 500 anni dalla sua morte, sarà il tema su cui si “misureranno” i piccoli “viaggiatori”, Leonardo del XXI secolo e inventori del domani, in un insieme di esperienze ludiche e formative che, di giorno in giorno, daranno vita ad un “itinerario” interattivo e caratterizzato dalle sorprese.

Dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 12 anni, residenti e non nel Comune di Pietra Ligure, il campo solare sarà quindi un “viaggio” lungo 2 mesi, vissuto in spiaggia e negli spazi della scuola dell’Infanzia Zenobia Martini, all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme. Una vera e propria “vacanza in città” e come tale scandita da un “crono programma” quotidiano e da tante tappe. La giornata “tipo” inizia alle 7.30 con l’accoglienza dei bambini presso la Scuola materna Zenobia Martini di via della Cornice, per declinarsi lungo tutta la giornata con le molteplici attività mattutine in spiaggia e pomeridiane in struttura, fino alle 17.30. Moltissimi gli eventi e le iniziative, dalle escursioni sul territorio - a luglio gita al parco avventura “Bardiland” di Bardineto e al parco acquatico “Le caravelle” di Ceriale e a agosto gita la parco safari “Zoom” di Torino – al “cinema sotto le stelle”, alle feste finali – in spiaggia a fine luglio e all’asilo a fine agosto – ai laboratori di teatro e artistici, al “campo solare by night”, la “tendata” notturna per i ragazzi più grandi.

Davvero grazie a tutti coloro che hanno reso possibile il concretizzarsi di questo importantissimo servizio per la nostra comunità e che in questi due mesi continueranno ad adoperarsi affinché tutti gli “ingranaggi” di questa macchina complessa funzionino al meglio. Che il “viaggio” abbia inizio, allora! E buon campo solare 2019 a tutti!