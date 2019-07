"Doppio test" altamente positivo per il mare di Borgio Verezzi

L'ARPAL, alla luce delle analisi condotte, ha dato il suo "via libera" per la balneazione in tutte le acque antistanti Borgio Verezzi. Il Comune ha già avvisato gli stabilimenti balneari interessati dal provvedimento di sospensione della balneabilità dei giorni scorsi.

I parametri batteriologici rientrano tutti nella categoria tecnicamente definita "eccellente". Ma in realtà non è tutto; spiega infatti il sindaco Renato Dacquino: "Per un puro scrupolo di carattere etico e per ragioni di sicurezza, in attesa degli esami condotti da Arpal, abbiamo privatamente commissionato una analisi al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Il campionamento

Ovviamente a termini di legge abbiamo ritenuto opportuno attendere il risultato presentato da Arpal prima di autorizzare la balneazione, ma posso testimoniare che i valori erano assolutamente eccellenti anche per quanto riguarda i rilevamenti della Camera di Commercio".

Il sindaco conclude ricordando che, probabilmente unico comune costiero in provincia di Savona, per otto anni consecutivi Borgio Verezzi non aveva mai avuto un singolo giorno di stop alla balneazione. Un risultato da primato che ne conferma la limpidezza delle acque.