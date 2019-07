Resta bloccato in ascensore e accusa un lieve malore. L'episodio è accaduto questa mattina in via Roma a Quiliano.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona e la Croce Rossa di Quiliano.

Una volta tratto in salvo dai pompieri, l'uomo è stato affidato alle cure dei militi dell'emergenza sanitaria. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza fisica. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.