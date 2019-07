"Aspettando il Festival" i "Ragazzi sul Palco" animano il cinema-teatro Gassman di Borgio Verezzi

Giovedì 4 luglio alle ore 20.30, presso il Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi, I.So THeatre scrl ONLUS con il Patrocinio del Comune di Borgio Verezzi presenta “Aspettando il Festival”: saranno riproposti i due spettacoli segnalati dal Comitato Tecnico di Valutazione della XXII edizione della Rassegna Regionale del Teatro della Scuola "Ragazzi sul Palco".

"Pinocchio: storia di un burattino". Rispettosa del testo originale di Collodi, la messa in scena si avvale di pregevoli coreografie semplici ma efficaci e di accurati costumi. Un recitare vivace e ritmico dà valore aggiunto alla sceneggiatura. Tutti gli ingredienti del costruire un buon spettacolo sono ben equilibrati in un prodotto che, valorizzando armonia, spontaneità e divertimento, non si lascia travolgere da tecnicismi.

Liceo Classico e Linguistico C. Colombo - Genova “Troiani”. Ogni momento dello spettacolo è un'icona classica che ricorda “pitture” di grande impatto visivo. I quadri si compongono e scompongono con precisione, armonia, coralità e rendono il teatro classico fruibile e multisensoriale. Una scelta drammaturgica di contaminazione tra “Le troiane” e “Iliade” pregevole e coerente. Tutti sempre in scena, senza scenografie e solo con alcuni elementi coreografici, gli interpreti occupano tutto il palcoscenico con un buon uso della voce, chiara, precisa e ben orchestrata nel descrivere il destino delle donne troiane. Spettacolo che ti accoglie e ti accompagna non permettendoti distrazioni. Vista e udito rimangono appagati da una cultura che prende corpo in un processo di autentico coinvolgimento. Commovente l'omaggio e il ricordo della tragedia del ponte Morandi crollato come le mura di Troia.

Ingresso Libero.