"Come lampare sul mare": sabato prossimo un carosello di barche illuminate animerà il mare di Finale Ligure

D'estate non esistono, forse, spettacoli altrettanto belli e suggestivi quanto quello delle luci sull'acqua dopo il tramonto.

Per questo motivo la Compagnia di San Pietro, associazione impegnata a far conoscere e tutelare le tradizioni (soprattutto marinare, ma non solo) di Finalmarina, ha ideato e fortemente voluto una nuova manifestazione di sicuro impatto emozionale.

Si intitola "Come lampare sul mare" il carosello di barche illuminate che il 6 luglio, a partire dalle 21, animerà lo specchio d'acqua antistante le coste finalesi.

L'evento è organizzato dalla Compagnia di San Pietro in collaborazione con l'Associazione Finalese Bagni Marini e con la Lega Navale di Finale Ligure.

Ecco il percorso che le barche effettueranno:

- Porto di Capo San Donato

- Foce del Pora

- Piazza di Spagna

- Rientro al Porto di Capo San Donato.

Le associazioni organizzatrici invitano tutti i proprietari di imbarcazioni e natanti. Chi volesse aderire può farlo prenotando la propria iscrizione o chiedendo informazioni al numero: 347 535 1224.