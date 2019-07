Toirano presenta una monumentale opera cartografica di Giovanni Pazzano

Sarà presentata giovedì 4 luglio, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” in via Parodi 31, la mappa storico-topografica di Toirano realizzata dal cartografo e disegnatore Giovanni Pazzano.

Come per le numerose altre mappe storiche del territorio che ha già al suo attivo – tra cui spiccano quelle di Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finalborgo –, il lavoro di ricognizione di Pazzano sui luoghi toiranesi e sui loro nomi si è basato, oltre che sulle consuete ricerche documentarie in archivio e in biblioteca, sulle testimonianze orali degli abitanti, che spesso rappresentano l’unica fonte di riferimento per antichi toponimi che, se non registrati, rischiano di essere persi definitivamente.

«La storia di ogni paese – rimarca infatti Pazzano – si cela anche dietro i nomi che gli abitanti hanno attribuito nel tempo ai suoi luoghi. La memoria di ciò risiede talvolta solo nella conoscenza dei nostri anziani, ed è pertanto necessario preservarla attraverso una mappa che individui e segnali tali luoghi. Per questo motivo ho avviato, ormai da tempo, un progetto cartografico finalizzato proprio alla salvaguardia dei toponimi, realizzando le mappe storiche del mio territorio.»

L’importanza di tale progetto è sottolineata anche da Nicola Panizza, consigliere delegato alla cultura, che nella serata di presentazione condurrà l’intervista e il dialogo con l’autore: «Mappe storiche come quella che, con una certa emozione, ci accingiamo a presentare sono solo a prima vista a due dimensioni: la terza, quella della profondità, che cercheremo di restituire e condividere con i partecipanti nell’arco della serata, è data infatti, oltre che dalla maestria del cartografo e dalla valenza anche artistica della rappresentazione, dal metodo e dalla sensibilità con cui lo stesso autore ha raccolto le testimonianze orali grazie alle quali la mappa è andata arricchendosi di nomi e dettagli inediti, non ricavabili per via documentaria.»

Ad aprire la presentazione, patrocinata dal Comune di Toirano, saranno i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe De Fezza. L’originale della mappa troverà poi collocazione permanente, dove sarà sempre visibile negli orari di apertura, presso il Museo Etnografico della Val Varatella.