Ferrovia Savona-Torino, Melis (M5S): "Potenziare le infrastrutture sulla tratta per merci e passeggeri"

Approvata, in IV Commissione, la risoluzione per il potenziamento ferroviario Savona-Torino di cui il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle è stato promotore.

"La riduzione del traffico su gomma, sia passeggeri sia merci, rientra tra gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per un ecosistema sostenibile e, in particolare, per una migliore qualità dell'aria. Considerato che, per quanto concerne il territorio savonese, l'imminente entrata in funzione del nuovo Terminal Container 'Vado Gateway' (la prima nave attraccherà il 12 dicembre 2019) movimenterà da 200 a 250mila TEU (con movimentazione in crescita, se dobbiamo prestare fede alle stime che prevedono carichi fino a 800mila TEU entro il 2025), ne va da sé che la realizzazione di alcune opere infrastrutturali sarà fondamentale oltre che vitale", dichiara il consigliere regionale Andrea Melis.

Che poi aggiunge: "Opere come il potenziamento ferroviario Savona-Torino, per la connessione con l'area portuale di Vado con l'entroterra savonese e le località piemontesi, e il raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure, la cui progettazione, senza dubbio suscettibile di migliorie, risulta già inclusa nel contratto di servizi RFI, diventano sempre più importanti. Non dimentichiamo che il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie si tradurrebbe anche in una maggior attrattività degli investimenti per tutto il territorio del Savonese".

"Il dibattito è aperto da tempo anche in Regione Piemonte, per il collegamento Savona-Torino-Cuneo, nonché con la Provincia di Savona e quella di Cuneo, che sarebbero pronte a sottoscrivere un Protocollo d'Intesa al fine di trovare un accordo su progetti di sviluppo e di investimento legati alla logistica retroportuale".

"Ho fin da subito creduto nella bontà di questa soluzione, al di là degli aspetti più tecnici, sia per aumentare il traffico passeggeri sia per quello merci; mi ero preso l'impegno di formalizzare questa volontà come un interesse comune di Regione Liguria e così oggi in Quarta Commissione è avvenuto attraverso un atto che punta dritto alla richiesta di inserimento nei prossimi aggiornamenti del contratto di servizio con RFI. Quindi ben oltre una mera dichiarazione di intenti ma l'inizio di un percorso molto chiaro".

La risoluzione infatti prevede che, nell'ambito del Tavolo già costituito ai sensi del Protocollo di Intesa tra le Regioni del Nord-Ovest, Rfi, MIT, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione (n. 99 del 14 marzo 2019) in occasione degli Stati generali della logistica del Nord Ovest, nel prossimo aggiornamento annuale al Contratto dei Servizi di RFI, sia prevista l'inclusione di opere infrastrutturali ritenute vitali per il conseguimento degli obiettivi.

"Vale a dire il potenziamento degli impianti della stazione di Vado Zona Industriale e di Parco Doria e il già citato potenziamento della linea Savona-Torino con: la posa di un secondo binario tra Savona e Altare, lungo la sede già predisposta e mai ultimata (linea Savona-San Giuseppe di Cairo, via Altare); e la progettazione e realizzazione (in accordo con Regione Piemonte) di un nuovo tronco da Ceva ad Altare, al fine di eliminare il collo di bottiglia esistente, con enormi benefici sui tempi di percorrenza", conclude Melis.