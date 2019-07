Finale Ligure: nuove torri-faro per lo stadio "Borel"

Mercoledì 3 luglio arriveranno le nuove Torri faro destinate al Borel. La viabilità potrà essere interessata da alcuni disagi derivanti dal trasporto eccezionale e da alcuni divieti di parcheggio.

“Per ovvie ragioni avremo a che fare con un bilico dalle dimensioni importanti visto la tiologia del carico”; con queste parole il Vice Sindaco Andrea Guzzi informa la cittadinanza delle possibile situazioni che si avranno mercoledì. “Il Comando della Polizia Municipale ha concertato la cosa con la Direzione Lavori nella persona dell’ing. Andrea Ferraris, la Ditta ed i responsabili dell’Ufficio Tecnico, oltre ad un costante rapporto con la Fbc Calcio.

Il Trasporto dovrebbe aver luogo a partire dalle ore 11,00 di mercoledì e seguirà il percorso: sp490, Aurelia, Salita del Grillo, Via XXV Aprile, Via Brunenghi , Via Manzoni ed infine Via Filelfo. Le diverse Vie saranno interessate da alcuni divieti di sosta per garantire le manovre del mezzo. Il piazzale adiacente a Palazzo Aicardi (vecchia sede Inps) sarà occupato dall’area cantiere, per circa 20 giorni, periodo in cui una importante gru lavorerà per il posizionamento delle Torri. A partire da Giovedì 4 luglio avremo uno spostamento nei quattro angoli del campo per portare avanti il cantiere . Entro fine luglio ogni lavorazione dovrebbe essere conclusa.”

L’opera pubblica, finanziata nel 2018 con 270 mila euro , è stata appaltata a dicembre 2018 ed il cantiere iniziato in primavera 2019 “Un intervento collegato alla sicurezza ed alla staticità delle vecchie torri, che finalmente saranno rinnovate ed avranno altresì corpi luminosi al led per una migliore luminosità del campo ed un risparmio energetico non indifferente” conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici.