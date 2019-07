Marco Vezzani nuovo Presidente di Federmanager/Asdai Liguria

Marco Vezzani è il nuovo Presidente di Federmanager/Asdai Liguria: guiderà l'associazione per il prossimo triennio. Vezzani è stato eletto all'unanimità dai componenti del Consiglio che, contestualmente, hanno nominato Paolo Filauro Vicepresidente e Roberto Casini Tesoriere.

"I manager e i quadri, in servizio e in quiescenza, sono una risorsa importantissima per la Liguria: il mio obiettivo è rappresentare sul territorio la loro voce e le loro proposte. In questo periodo di fake news e ricette miracolistiche noi crediamo ancora nella serietà, nel merito e nel lavoro", ha dichiarato il neo presidente.

Nato ad Ancona nel 1949, Marco Vezzani è laureato in Ingegneria ed è dal 2015 consigliere del Cese (Comitato Europeo Sociale ed Economico). Ha ricoperto vari incarichi manageriali in Italimpianti, Finmeccanica, Poste Italiane e Fiat. Per Federmanager è stato membro del Cda di Fondo Pmi (dal 2005 al 2008), segretario per la Liguria di Cida (dal 2008 al 2011) e Vicepresidente nazionale di Cida (dal 2011-2014). E' stato consigliere comunale a Genova ed è autore di diversi romanzi e saggi.

ASDAI Liguria (Associazione Sindacale Dirigenti Aziende Industriali Liguria) è l’Associazione, fondata nel 1945, che fa capo alla Federazione Nazionale (FEDERMANAGER) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e, da quest’anno, anche dei quadri apicali. L’Associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’Associazione vanta 2000 iscritti in Liguria; Presidente, da luglio 2019, è l’Ing. Marco Vezzani.