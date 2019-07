Stella, frana in via alla Fontana a Gameragna: iniziati i lavori di messa in sicurezza

"Iniziati i lavori di ripristino della frana che ha interessato la viabilità comunale in via alla Fontana a Gameragna, a seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018.

L’intervento beneficia del finanziamento da € 50.000 concesso dal Ministero degli Interni con L. 145/2018 da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di beni e infrastrutture comunali". Lo comunica sulla propria pagina l'amministrazione comunale di Stella.

L’esecuzione dei lavori determina, per la durata degli stessi, la temporanea chiusura al traffico della strada a partire dal civico 21 e sino a fine via.