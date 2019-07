Una nuova rottura della condotta principale da 300 dn si è verificata stamani presso il Campeggio Mari e Monti, sulla prima collina di Alassio.

Ancora una volta gli operai della Sca sono intervenuti per portare alla luce il guasto e procedere con la riparazione con un giunto tecnologico. Anche in questo caso, come più volte è successo nel mese di giugno, la riparazione si è svolta senza sospendere l'erogazione dell'acqua e quindi senza disagio alcuno per l'utenza