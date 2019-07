Controlli della Polizia Locale di Ceriale contro violazioni in materia di stupefacenti

Controlli della Polizia Locale di Ceriale a seguito di alcune segnalazione circa la presente di tossicodipendenti nei pressi del pontile di Ceriale.

Nel corso di un servizio nel primo pomeriggio di oggi con personale in borghese e in uniforme sono stati fermati diversi cittadini italiani e stranieri gravanti nell'ambito della tossicodipendenza.

In particolare veniva denunciata a piede libero una cittadina italiana per resistenza mentre un cittadino tunisino veniva trovato in possesso di un coltello e deferito all'autorità giudiziaria per violazione alla Legge sulle armi.

Una cittadina albanese, trovata in possesso di uno modica quantità di stupefacente veniva segnalata alla Prefettura.