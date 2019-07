Nella tarda mattinata odierna, i vigili del fuoco della centrale operativa sono stati allertati per la presenza di fumo proveniente da uno scantinato a Savona.

L'episodio si è verificato in via Fiume. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Bianca di Savona. L'intervento è ancora in atto.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.