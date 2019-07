Dalla Nigeria porta la sua musica a Ceriale, la storia di Zickonero

Due concerti in Piazza Eroi della Resistenza a Ceriale per Zickonero Richboy il ragazzo nigeriano arrivato in Italia come profugo (LEGGI QUI la sua storia).

Racconta il giovane: “Ho voglia di realizzare i miei sogni e sono contento delle opportunità che mi vengono offerte. Quando sono partito per venire qui non osavo sperare di arrivare a questo punto. Ho trovato persone fantastiche che mi hanno aiutato e continuano a farlo, ho iniziato a cantare e adesso ho l’opportunità di esibirmi a Ceriale e per questo voglio ringraziare anche il Comune”.

Zickonero non sarà solo in questa esperienza e spiega: “Ho collaborato con amici di Londra che verranno a Ceriale per esibirsi con me. Musica e balli, sarà un bello spettacolo”.

Le date, sono due e saranno: lunedì 8 luglio alle ore 21,00 e lunedì 5 agosto sempre alle ore 21,00 e sempre in Piazza Eroi della Resistenza a Ceriale.