"Giovani senza confini": poesia e musica, arte e sport, teatro e narrativa a Varazze

Giunge alla sua diciannovesima edizione “Giovani senza confini”, l’appuntamento culturale organizzato dall’associazione “Alberto Peluffo” con il patrocinio dei Comuni di Varazze e Celle Ligure.

La serata di gala si svolgerà presso il Teatro Don Bosco di Varazze il 22 luglio a partire dalle 21 e sarà presentata dalle due “leggendarie” voci di Radio Skylab Stefano Pastorino e Donatella Durando.

Il programma dell’evento è densissimo, ma ovviamente il clou sta nella premiazione del concorso di poesia che quest’anno aveva come tema: “Le canzoni… Per illuminare la notte… Per far ballare la gente...”

Saranno Graziella Frasca Gallo e Daniele Pellegrino che declameranno le opere vincitrici, ma naturalmente saranno ospiti sul palco i poeti che hanno partecipato alla gara.

E poi tanta musica, sport e teatro: come dicevamo, un programma ricco che comprenderà un’esibizione di ginnastica artistica della PGS Primavera Varazze; un viaggio nella “storia dell’Italia musicale” con la cantante Ilaria; “Una moglie nervosa”, pièce teatrale del Gruppo Don Bosco di Varazze, con Virginia Codino, Andrea Paoletta e Alberto Gargioni, che rappresentano “le nuove leve” della compagnia teatrale varazzina; e ancora: due cantautori decisamente interessanti, Marco Elba e Mike FC (abbreviazione di From Campo, in quanto residente a Campomorone), con il suo caratteristico rap in lingua ligure, due autori densi di contenuti.

Per concludere, ospite speciale della serata sarà uno degli scrittori più amati e quotati del momento nella nostra nazione. Stiamo parlando di Andrea Vitali, annunciato dagli organizzatori come “il grande narratore dell’Italia più vera”.