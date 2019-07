Varazze, concerto della banda "Cardinal Cagliero"

Ritorna il 4 luglio in piazza Sant’Ambrogio alle 21 il concerto bandistico della banda "Cardinal Cagliero". In Liguria, non esiste località senza una banda Se non tutti, quasi tutti i paesi liguri, piccoli o grandi che siano, ne hanno una, formate da volontari uomini e donne, che escono molte volte l'anno per ravvivare la vita sociale della loro città o del loro paese: parliamo ovviamente delle innumerevoli bande musicali della Liguria.Anche Varazze non è da meno: sul nostro territorio presta servizio infatti la Banda Musicale Cardinal Cagliero.

Sembra quasi incredibile, ma in tutto la Banda Cardinal Cagliero di Varazze è composta da 35 elementi, e non c'è neppure mancanza di nuove leve, visto che sono anche e soprattutto i giovani a voler mantenere in vita questa antica tradizione di fare musica, specie quella legata alla cultura del proprio territorio.

Questo spiega la presenza sui social della Banda di Varazze che potrete trovare digitando Banda Musicale Cardinal Cagliero, pagina che riunisce tutti gli appuntamenti estivi e non della banda, che, legata alle tradizioni di Varazze, allieta ogni festa, sacra o profana che sia, con un vasto repertorio prevalentemente folcloristico, ma anche di musica sacra e classica, tra cui arie liriche di opere ed operette e altri brani musicati dai grandi compositori del passato.