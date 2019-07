Sanità, Righello (Pd): "I blitz dell'assessore Viale negli ospedali savonesi non risolvono i problemi"

Nota ufficiale di Mauro Righello, consigliere Pd Regione Liguria:

"Prendo atto che le sollecitazioni a intervenire sulle strutture ospedaliere del San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, prive di aria condizionata in alcuni reparti rimasti esclusi dai lavori di riammodernamento, costringono l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale a compiere frettolosi blitz presso i nosocomi, che peraltro non servono a risolvere i gravi disagi per ricoverati e personale. Francamente sarebbe più opportuno che la Giunta regionale si facesse carico strutturalmente dei tanti disguidi che minano la sanità pubblica ligure, compreso la mancanza di personale medico e paramedico, che anche la varie manifestazioni di cittadini, associazioni, rappresentanti dei lavoratori del comparto, evidenziano manifestando oggi davanti alla sede regionale".