Savona, calcio e filosofia: Del Bò e Masci al primo incontro delle Conversazioni al museo 2019

Giovedì 4 luglio alle 20.45 inizia la rassegna di incontri con l'autore nella sala conferenze della Pinacoteca civica di Palazzo Gavotti a Savona.

Si parlerà di calcio e filosofia con Corrado Del Bò, professore associato di Filosofia del diritto all'Università Statale di Milano, coautore, con Filippo Santoni de Sio (Assistant Professor in Filosofia in Olanda, alla Delft University of Technology) del libro “La partita perfetta. La filosofia del calcio” (Utet).

A conversare con Del Bò sarà Ferruccio Masci, docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico O.Grassi di Savona, nonché curatore della rubrica settimanale di pop-filosofia sul web “Per un pensiero altro”.

“La rassegna è pensata per chi vorrà approfittare dell'apertura straordinaria serale e gratuita della Pinacoteca (20.30-23.30) concedendosi un momento per ascoltare una conversazione sui temi più diversi, dal rapporto tra calcio e filosofia, con l'incontro del 4 luglio, alle storie d'amore maturo passando per i gialli” dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Savona Doriana Rodino che ringrazia Paolo Schiavi della libreria Feltrinelli per la collaborazione.

La partita perfetta termina con il risultato di 0 a 0. Squadre attente tatticamente, corte, concentrate; le difese controllano gli attacchi, le forze in campo si bilanciano: nessun gol. Ma siamo sicuri che una partita con due formazioni che arrivano ad annullarsi a tal punto da bloccare il risultato su un pareggio a reti inviolate, racchiuda veramente lo spirito del gioco, e quindi il suo massimo livello di perfezione? Non sarebbero più rappresentativi novanta minuti ricchi di gol e di emozioni? Una di quelle partite che lasciano il tifoso palpitante e con la voce roca? Partiremo da queste domande per dare vita a un derby filosofico tra Del Bò e Masci.