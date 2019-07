Savona: è stata convocata la Terza Commissione, il 9 luglio sarà esaminata la situazione dello stadio Bacigalupo

È stata convocata per martedì 9 luglio alle ore 15, nella sala della Giunta del Palazzo comunale di Savona, la seduta della Terza Commissione Consiliare permanente che esaminerà lo stato dello stadio Valerio Bacigalupo.

Proprio l'impianto di via Cadorna era stato oggetto di un approfondimento da parte del consigliere comunale Alessandro Delucis che nei giorni scorsi aveva dichiarato:

"Mi sono prodigato, come Consigliere Comunale, di verificare effettivamente quali fossero le condizioni dell'impianto e, dal materiale fotografico raccolto, ho potuto riscontrare vegetazione diffusa sulle tribune, presenza di escrementi e uno stato generale di palese incuria.

Dopo quanto emerso a seguito del sopralluogo effettuato mi sembra doveroso, per un dovere di trasparenza nei confronti della città e dei cittadini, informare la Terza Commissione, relativa alla gestione degli impianti sportivi, affinchè i rappresentanti del Savona Calcio possano essere convocati per spiegare effettivamente quali misure siano state intraprese per la corretta manutenzione dello stadio e il contemporaneo rispetto della convenzione".