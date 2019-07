Albenga: arrivano i fondi per rio Fasceo e Carendetta, la Cia esorta il Comune ad essere rapido nelle procedure di affidamento lavori

Albenga ha ricevuto 2 milioni e 260mila euro da Regione Liguria per la messa in sicurezza dei rii Fasceo e CArendetta.

Sul punto afferma il direttore della Cia Osvaldo Geddo: "Cia ha lavorato a lungo, a fianco del Comune di Albenga, affinchè potesse presentare domanda sul bando PSR mis.5.1 . Ed ha reso collaborazione al Comune, insieme a Confagricoltura, per la presentazione stessa della domanda. Regione Liguria ha approvato e finanziato il Progetto di messa in sicurezza del Rio Fasceo (un lotto) in tempi rapidi con il decreto (3.7.2019) che approva la graduatoria di assegnazione di € 2.260.000,00. Per questo siamo molto soddisfatti come CIA."

"Ora solleciteremo il Comune ed essere rapido nelle procedure di affidamento dei lavori e lo sosterremo nella ricerca di ulteriori fondi per completare l’intervento che metterà in sicurezza una importante e ampia zona agricola della Piana."conclude Osvaldo Geggo