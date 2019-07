Albenga: arrivano i fondi per rio Fasceo e Carendetta, Tomatis: "Importante risultato, adesso l'affidamento lavori"

La Regione Liguria ha approvato e finanziato il progetto di messa in sicurezza del Rio Fasceo e Rio Carendetta.

Grazie al lavoro puntuale e costante svolto dal Comune di Albenga, dalle associazioni di categoria, e dalla Regione si è ottenuto un importantissimo risultato per la messa in sicurezza del territorio, uno dei punti principali del programma del sindaco Riccardo Tomatis.

Afferma il primo cittadino: “Apprendo con grande soddisfazione la notizia della pubblicazione del decreto dirigenziale della Regione Liguria che assegna il contributo di € 2.260.000,00 al Comune di Albenga per la realizzazione di un lotto funzionale di messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta”.

“Questo è il risultato di una proficua collaborazione tra Comune, associazioni agricole di categoria, comitato dei residenti e Regione Liguria che ringrazio sentitamente – continua Tomatis che sottolinea - . Sarà mia cura sollecitare gli uffici affinché si attivi al più presto la procedura di gara.”

L’attenzione dimostrata già dall’amministrazione Cangiano sul tema è stata costante. Gli eventi alluvionali del 2014 hanno messo a dura prova il territorio che ha evidenziato tutte le sue criticità. Il sindaco Riccardo Tomatis ha espresso, sin dalla campagna elettorale, la volontà di continuare ad impegnarsi concretamente su queste tematiche ed infatti afferma: “Esprimo la mia soddisfazione nel vedere uno dei punti del mio programma elettorale iniziare a concretizzarsi. La messa in sicurezza del territorio è una premessa indispensabile affinché gli imprenditori agricoli continuino ad investire nelle loro attività”.

Lo sguardo è poi rivolto al futuro e Tomatis conclude: “Questo risultato non ci distoglierà dall’impegno che abbiamo assunto per la realizzazione di altri interventi di messa in sicurezza che abbiamo in progetto. Tra i prossimi obiettivi il completamento, con l’altro lotto che riguarda rio Fasceo e Carendetta, la messa in sicurezza completa dell’area”.

Afferma l’Assessore Silvia Pelosi con delega all’agricoltura: “La notizia del finanziamento di Rio Fasceo e Carendetta è di fondamentale importanza. Quando ho assunto la delega all’Agricoltura ho provveduto alla convocazione di un tavolo verde con associazioni e categorie per continuare il proficuo dialogo già intrapreso dalla precedente amministrazione. L’incontro si svolgerà nei prossimi giorni e sono davvero felice di poter iniziare con questa bellissima notizia. La nostra attenzione continuerà ad essere massima su queste tematiche. Un mio personale ringraziamento va agli uffici per il lavoro svolto fino ad ora”.