Riaperta ieri la grotta delle Arene Candide, tra Borgio Verezzi e Finale Ligure

Si è svolta ieri mattina, 2 luglio, alla presenza delle massime autorità comunali di Finale Ligure e Borgio Verezzi, i due Comuni-partner del progetto, la cerimonia di riapertura della grotta delle Arene Candide, nuovamente visitabile nell’ambito di un ciclo di escursioni.

Ricordiamo che alcune aperture straordinarie, in via del tutto sperimentale, erano già state effettuate nell’estate 2018, con una eccellente risposta di pubblico.

La riapertura definitiva avrà luogo a partire da questo fine settimana, per la precisione da sabato 6 luglio. Ciò è reso possibile dal “Protocollo d’intesa per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione della Caverna delle Arene Candide” sottoscritto il 24 gennaio 2018 tra il Comune di Finale Ligure e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona. Sarà il Museo Archeologico del Finale e il suo ente gestore, la Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, a curare la gestione e valorizzazione dell’area, ovviamente dopo un ciclo di interventi già effettuato nei mesi scorsi dalla Soprintendenza della Liguria e dal Museo Archeologico del Finale per la messa in sicurezza del sito.

Tra i progetti messi in pratica sottolineiamo la realizzazione di un sistema di segnaletica stradale e sentieristica che accompagna visitatori lungo il sentiero da Borgio Verezzi risale sul Promontorio della Caprazoppa, fino a raggiungere la grotta situata a 89 metri sul livello del mare.

Ed ecco, infine, gli orari delle visite guidate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019: tutti i martedì (con ingressi suddivisi alle ore 10.00, 11.00, 12.00) e sabato (con ingressi alle ore 16.00, 17.00, 18.00). Appuntamento al cancello d’ingresso dell’area archeologica agli orari indicati (30 persone al massimo per ogni turno: si consiglia la prenotazione al n. 019690020, che garantisce la priorità di accesso). In caso di pioggia le visite sono sospese.

Questo il percorso di accesso: dal passaggio a livello di Borgio Verezzi, seguire le indicazioni imboccando (a piedi) Via Verezzi – Via della Cornice – Strada napoleonica. Il tracciato si articola su una tratta di circa 2 km, per 30 minuti approssimativi di cammino.

Si raccomandano abbigliamento e calzature adeguate e naturalmente, viste le elevate temperature, un consono approvvigionamento idrico.