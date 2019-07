Tovo, al via i lavori per il rifacimento dei servizi igienici della scuola primaria "Tobia Oddo"

Sono iniziati in questi giorni i lavori per il completo rifacimento dei servizi igienici della scuola primaria “Tobia Oddo” in via Accame.

"I bagni realizzati con la costruzione dell’edificio ad inizio anno ‘80, a parte alcuni modesti lavori di manutenzione ordinaria, non avevano avuto alcun sostanziale ammodernamento - spiega il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo - L’intervento predisposto del nostro Ufficio Tecnico Comunale, prevede la rimodulazione degli spazi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione di nuovi e moderni sanitari. Con una spesa complessiva di 45.329,31 euro, i lavori sono stati affidati alla ditta Edilrestauro di Savona".

I lavori termineranno in tempo per l’apertura del nuovo anno scolastico 2019/2020.