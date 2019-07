Varazze, via agli asfalti all’Alpicella. Rifugio PratoRotondo: "Non ci hanno avvisato e abbiamo perso clienti"

“Abbiamo scoperto che giovedì, la strada per salire al Monte Beigua da Alpicella sarà chiusa perché la asfalteranno. Siamo molto delusi sia perché nessuno ha tutt’ora affisso comunicazione al riguardo tramite segnaletica stradale, quindi noi abbiamo preso le prenotazioni sia per dormire mercoledì sera che per arrivare giovedì, sia perché noi abbiamo le consegne dei fornitori che vengono una volta la settimana e non ci permettono di cambiare i giorni di consegna e comunque sapendolo solo per caso alle 19 di sera non possiamo comunicarlo, sia perché fare questi lavori in piena stagione lavorativa per le due attività che ci sono, è davvero allucinante”spiegano dalla pagina Facebook i gestori.