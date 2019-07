Albenga, scopre i ladri in casa mentre cena con la moglie: attimi di paura in viale 8 Marzo

Tentato furto in viale 8 Marzo ad Albenga ieri sera, martedì 2 luglio. Nonostante la festività della Madonna di viale Pontelungo, che ha portato nella zona una grande presenza di persone e forze dell’ordine, i malviventi non si sono fatti intimorire ed intorno alle 21,30, forse pensando che in casa non ci fosse nessuno, si sono arrampicati sulla siepe e sono saliti fino alla finestra dell’appartamento al secondo piano lasciata aperta per il caldo.

Nell’altra stanza, però, era presente la coppia di coniugi che stava cenando. Il marito avvertendo alcuni rumori sospetti provenire dalla camera da letto si è alzato da tavola per andare a controllare trovandosi di fronte ai malviventi. Spaventato e sorpreso l’uomo ha urlato e i ladri sono scappati in pochi istanti dalla stessa finestra dalla quale erano entrati.

L’invito (che sta girando anche sul gruppo WhatsApp di controllo di vicinato di Viale Pontelungo gestito da Angelo Pallaro dei Cittadini Stanchi) è quello di avvertire immediatamente le forze dell’ordine qualora si notassero movimenti sospetti.